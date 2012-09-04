"Сапсан" насмерть сбил полицейского при исполнении служебных обязанностей

На платформе "Планерная" накануне вечером полицейские намеревались проверить документы у подозрительного мужчины, тот попытался убежать. При этом проходящий «Сапсан» задел одного из полицейских.

Раненый был экстренно доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. По факту произошедшего проводится проверка, сообщают vesti.ru.

"Сапсан" способен развивать скорость 250 км/ч. Опасность при нахождении вблизи мест прохода поезда заключается не только в его высокой скорости, но и в том, что он передвигается практически бесшумно.





