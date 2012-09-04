В Забайкалье найдена пропавшая школьница. Она мертва

Полиция обнаружила сегодня в сквере на окраине Читы тело 12-летней Насти Бубуркевич, пропавшей в понедельник. Об этом сообщил представитель краевого следственного управления СК РФ Егор Марков.

Школьница ушла гулять в понедельник и не вернулась. Заявление об исчезновении ребенка поступило около полуночи. Родители сначала сами искали девочку, а затем была подключена полиция.

Причины смерти ребенка устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщает РИА Новости.



