В Забайкалье найдена пропавшая школьница. Она мертва
4 сентября 2012, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция обнаружила сегодня в сквере на окраине Читы тело 12-летней Насти Бубуркевич, пропавшей в понедельник. Об этом сообщил представитель краевого следственного управления СК РФ Егор Марков.
Школьница ушла гулять в понедельник и не вернулась. Заявление об исчезновении ребенка поступило около полуночи. Родители сначала сами искали девочку, а затем была подключена полиция.
Причины смерти ребенка устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщает РИА Новости.