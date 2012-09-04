В Грузии уничтожен личный телохранитель Ахмеда Закаева

В Грузии военные уничтожили личного телохранителя Ахмеда Закаева Духвака Душуева. Он был убит в ходе операции в Телавском районе. Именно показания Душуева позволили бывшему полевому командиру получить убежище в Великобритании.

Душуев, который охранял АЗакаева во время второй чеченской кампании, был захвачен федеральными силами, но позже амнистирован. На суде в Лондоне, в ходе которого российская сторона добивалась экстрадиции чеченского полевого командира, он выступал в качестве свидетеля обвинения. Телохранитель должен был рассказать о том, как полевой командир отдавал приказы похищать и убивать людей. Но он изменил показания и заявил, что его пытали сотрудники ФСБ. Судья Тимоти Уоркман поверил ему и отказал в экстрадиции.

Амнистированный боевик продолжил воевать. По одной из версий, бандгруппа столкнулась с полицейскими, когда направлялась в Дагестан. Якобы входившие в нее полевые командиры должны были принять участие в совещании, которое собирал лидер северокавказских боевиков Доку Умаров. В Телавском районе бандиты заблудились и попытались взять проводников из числа местных жителей, пишет "Коммерсантъ". В свою очередь те обратились в полицию, и в район нахождения банды были отправлены войска.

Помимо Душуева, среди убитых обнаружены четверо выходцев из Чечни и Ингушетии, а также два гражданина Грузии. Тела еще четырех убитых пока не опознаны.