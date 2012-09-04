На Кубани неизвестные попытались запугать председателя отделения "Справедливой России" в Щербиновском районе Краснодарского края Марины Мелиховой. В ночь с 1 на 2 сентября злоумышленники облили бензином и подожгли автомобиль Мелиховой.

Кубанские эсеры не исключают политической подоплеки ЧП – поджог произошел в преддверии выборов в Законодательное собрание Краснодарского края.

Еще ранее женщина подверглась беспрецедентному давлению за свою общественную активность: Марину Мелихову, работника музея станицы Старощербиновской необоснованно уволили, а потом ей неоднократно угрожали. Показательно, что даже восстановленная судом на работе, активистка "Справедливой России" часто могла попасть на работу только при заступничестве полиции – станичное начальство использовало любые противоправные методы, чтобы выжить женщину.

Недруги Марины Мелиховой не могли простить ей активность на выборах, создание сети первичных отделений СР, принципиальность на посту члена территориальной избирательной комиссии, ее компетентность как помощника депутата Государственной Думы, председателя краевого отделения Партии Андрея Руденко.

Злоумышленники-поджигатели действовали нагло, они проникли на двор женщины, словно заранее знали, что их не накажут – они даже оставили канистру, из которой поливали бензином машину. Их не остановило, что авто могло взорваться, а в доме помимо Марины Мелиховой находился ее пятилетний сын.

Председатель Щербиновского отделения "Справедливой России" также рассказала, что угрозы поступали в адрес перевозчика, который приклеил на свои пассажирские автобусы логотип партии. В результате две машины с символикой были сняты с учета, а предпринимателю угрожали расторжением договоров с администрацией.

Беспредельные методы давления на политических оппонентов со стороны власти стали привычными в регионе. Местные активисты отмечают, что чаще всего нападения, поджоги, закрашивание и замазывание грязью баннеров в Краснодарском крае приходятся на "Справедливую Россию".

В своем заявлении на имя депутата Госдумы Андрея Руденко Марина Мелихова увязывает данное преступление со своей деятельностью по организации и контролю над выборами в Щербиновском районе. Она рассказала, что восстановление машины невозможно; в огне погибли водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины. В заявлении Марина Мелихова попросила парламентария взять на контроль расследование инцидента.