В Чите полицейские ищут 12-летнюю школьницу

Школьницу Настю Бубуркевич, которая в понедельник ушла гулять и не вернулась, ищут в Чите, сообщило во вторник управление МВД по Забайкальскому краю, куда с заявлением о пропаже 12-летней дочери обратились родители.

В ходе розыска опрошены друзья и родственники пропавшей Насти, полиция беседует с учителями и одноклассниками девочки, экипажи патрульно-постовой службы прочесывают Ингодинский район Читы.

На вид девочке 12-15 лет, рост 145-150 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч. Школьница была одета в черные лосины, черные туфли на платформе, черную водолазку и ветровку голубого цвета.