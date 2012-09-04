Данилевский, подозреваемый в двойном убийстве, отказался от показаний

Преподаватель университета в Казани, кандидат философских наук Игорь Данилевский, подозреваемый в убийстве двух женщин, отказался от признательных показаний. Адвоката Данилевского Шамиль Ахметсафин заявил, что его подзащитный признался в убийстве под давлением.

По словам защитника, Данилевский сознался в убийстве однокурсницы и ее матери, поскольку оперативник угрожал ему изнасилованием. Шамиль Ахметсафин рассказал, что подозреваемый преподаватель вуза был в гостях у своей бывшей сокурсницы Лилии Зариповой. Он ушел из квартиры, но вернулся, чтобы забрать забытые фотографии. Он обнаружил женщин мертвыми.

По утверждению Данилевского, уходя, он видел в подъезде каких-то мужчин. Почему он не обратился в полицию, не уточняется. В конце августа в Казани в своей квартире были жестоко убиты две женщины - 76-летняя пенсионерка и 38-летняя однокурсница Данилевского - их кровью на стене было написано «Free Pussy Riot».

Данилевский ранее говорил, что упомянул скандальную панк-группу, чтобы отвести от себя подозрения. По данным следствия, в квартире преподавателя были обнаружены орудия убийств.

Адвокат будет требовать повторного расследования.