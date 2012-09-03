Попытка знакомства с девушками привела уфимцев на больничную койку

В центре столицы Башкортостана произошла перестрелка после того, как на светофоре молодые люди в автомобиле прижали машину понравившихся им девушек к обочине и задели её. Этого настойчивым ребятам показалось мало и они разбили стекло.

Инцидент произошел в минувшую субботу в Уфе: двое парней совершили неудачную, но наглую попытку познакомиться с девушками.

Испуганные происходящим автомобилистки остановили машину и заблокировали двери, но один из навязчивых кавалеров вышел из своего авто и разбил боковое стекло автомобиля с девушками, передали Вести.

Подруги позвонили своим товарищам, которые немеделенно прибыли на место событий. В ходе завязавшейся драки защитник достал травматический пистолет и открыл стрельбу по нежеланным ухажёрам. В результате один из них получил ранение, а второй - ушибы и ссадины.

Все участники инцидента написали друг на друга заявления в полицию. По факту происшествия назначены экспертизы, результаты которых определят степень вины каждого участника инцидента.