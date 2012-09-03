В Германии люди пострадали от задымления, произошедшего в салоне самолета

В Германии в аэропорту имени Конрада Аденауэра в Кельне в самолете авиакомпании XL-Airways, летевшем из Ганновера в турецкий город Газиантеп, после посадки произошло задымление, в результате чего пострадали 11 человек.

Об этом сообщает издание Koelner Stadt-Anzeiger со ссылкой на представителя аэропорта.

По данным пожарных, причина задымления пока не установлена. Всего на борту находились 186 пассажиров и семь членов экипажа. Во время происшествия семь человек пострадали незначительно, а четверо находятся в состоянии средней тяжести. Все они доставлены в больницу.

На место происшествия прибыла пожарная служба аэропорта, а также 40 пожарных из Кельна, были задействованы трое врачей скорой помощи.

В настоящее время полиция Кельна расследует причины произошедшего.