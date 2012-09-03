В Подмосковье произошел взрыв, четыре человека пострадали

3 сентября около 15 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве на строительной площадке по улице Калининградской города Юбилейного Московской области, начата проверка.

"В результате взрыва пострадали и госпитализированы в местную больницу четверо мужчин,следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области проводится доследственная проверка", - сообщает Следственный Комитет.

В ходе проверки установлено, что рабочие проводили работы по уборке территории, предназначенной для штрафстоянки. Они разожгли костер, в который бросали мелкий бытовой мусор. От попадания в костер неустановленного предмета произошел взрыв.