На борту корвета Балтийского флота РФ "Сообразительный", который был спущен на воду 31 марта 2010 года, произошел пожар. Часть оборудования корабля вышла из строя, судно в настоящее время отбуксировано на базу.

Корабль был вынужден выйти из международных военно-морских учений "Данекс-Ноко-2012", в которых принимают участие корабли ВМС 20 стран, среди которых корабли Дании, Германии, Норвегии, Финляндии, США, Канады и др. Об этом в понедельник передает "Центральный Военно-Морской Портал".

По данным портала, пожар на судне вспыхнул накануне в коридоре газоходов машинного отделения. По предварительным данным, к возгоранию могли привести замыкание в электропроводке или неверные действия экипажа. Пожар был ликвидирован в течение часа, жертв и пострадавших нет.

Источник в Главном штабе ВМФ РФ заявил, что "из-за пожара, возникшем накануне в море на "Сообразительном", корвет не сможет принять участие в учениях "Данекс-2012", а сами учения, возможно, придется сдвинуть на неопределенный срок".