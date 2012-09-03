В Москве настоятеля церкви Пророка Илии вызвали в суд по делу о пьяном ДТП

Москве мировой суд номер 101 Замоскворецкого района в понедельник назначил на 6 августа слушание дела о ДТП с участием настоятеля храма Пророка Божия Илии в Обыденском переулке, временно отстранённого от должности.

Ольга Лепенцова решила допросить в четверг игумена Тимофея (Алексея Подобедова) по делу об отказе пройти медицинское освидетельствование на опьянение после ДТП на Садовом кольце.

"АН" писали, что авария произошла поздним вечером 31 июля в Москве. Спортивный автомобиль BMW Z4, за рулем которого был отец Тимофей, столкнулся с другим автомобилем на Садовом кольце, после чего его отбросило на встречную полосу, где кабриолет столкнулся с еще одной машиной.

Священник отказался пройти медицинское освидетельствование, о чем его просили приехавшие на место аварии сотрудники ГИБДД.

В ходе слушаний в понедельник адвокаты игумена заявили, что отец Тимофей не был в состоянии алкогольного опьянения, передаёт РАПСИ. Суд заслушал показания понятого Михаила Тулушева, который, рассказал, что приехал на место происшествия уже после самого ДТП и пописывал бумаги в качестве понятого, не глядя на них.



По его словам, Подобедов находился в полной растерянности от происходившего, но вел себя достаточно адекватно, "запах алкоголя, вроде, не чувствовался".

Подобедову вменяется нарушение статьи 12.26 КоАП России (невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), которая предусматривает санкции в виде штрафа в 5 тысяч рублей, либо лишения права управления транспортными средствами на срок до двух лет, либо административный арест на срок до 15 суток.

По словам защиты, игумен Тимофей пытался избежать столкновения с иномаркой, двигавшейся в попутном направлении и создававшей аварийную ситуацию на дороге. Адвокат подтвердил, что священнослужитель в день аварии находился в болезненном состоянии и принимал лекарства перед тем, как сесть за руль. Защитник добавил, что BMW, которой управлял игумен, принадлежала его другу. Он также сообщил, что потерпевшие обращались к священнослужителю за компенсацией.

В связи с инцидентом отец Тимофей запрещен в священнослужении до завершения расследования дела о его участии в ДТП, сообщил синодальный информационный отдел РПЦ.