Туман в Москве: аэропорты не принимают самолеты

Плотный туман в Москве существенно ограничил работу столичных аэропортов. Из-за нелетной погоды 31 самолет был перенаправлен в аэропорт Нижнего Новгорода. Он считается запасным для столичного региона.



Большинство самолетов направлялись в аэропорт Домодедово, еще по два борта должны были приземлиться во Внуково и Шереметьево. Самолеты начали посадку в аэропорту Нижнего Новгорода в 07:55 мск.

В связи с туманом вылет десятков рейсов из столичных аэропортов задерживается, пассажиры вынуждены ждать в зданиях аэровокзалов. Многие пассажиры, направленные в Нижний Новгород, остаются в салонах самолетов, сообщает РБК.

По данным на 9 утра вертикальная видимость в Москве составляла 30 метров, горизонтальная – 150 м. Метеорологи ожидают, что в районе Домодедово видимость нормализуется к 11:00 мск, а во Внуково и Шереметьево погодные условия станут пригодными для посадки и взлета воздушных судов еще спустя час.





