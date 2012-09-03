Возбуждено дело по факту ДТП с участием полицейского, где погибла женщина

В Ульяновской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции возбуждено уголовное дело, авария произошла 31 августа, в ДТП погибла 83-летняя женщина.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием 29-летнего инспектора дорожно-патрульной службы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)," - говорится в сообщении СК России.

По данным следствия, 31 августа около 21 часа старший лейтенант отдела полиции «Барышский», находясь на службе в составе автопатруля за рулем служебной автомашины, совершил наезд на 83-летнюю местную жительницу, которая от полученных в результате ДТП повреждений скончалась.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.