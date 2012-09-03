ДТП произошло в Москве, в аварии погиб человек

На юго-востоке Москвы в воскресенье поздно вечером произошло ДТП, в аварии, произошедшей напротив дома 20 по улице Генерала Кузнецова, погиб один человек и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.

Водитель Chevrolet Cruz не справился с управлением автомобилем, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автобусом "МАЗ" 669 маршрута, установила предварительная проверка.

Пассажир иномарки, личность которого пока не установлена - мужчина 20-25 лет - от полученных травм скончался на месте.

Ранее "АН" сообщали о том, что вечером в воскресенье в Москве водитель иномарки на пешеходном переходе совершил наезд на мать с дочкой, пострадавшие госпитализированы.