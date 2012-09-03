На юго-востоке Москвы произошло ДТП с автобусом. Один человек погиб

Вчера вечером на юго-востоке Москвы один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения иномарки с автобусом. ДТП произошло в 23.00 напротив дома 20 по улице Генерала Кузнецова.

Водитель Chevrolet Cruz выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "МАЗ" 669 маршрута.

В результате ДТП пассажир иномарки, личность которого пока не установлена - мужчина 20-25 лет - от полученных травм скончался на месте, водитель и еще один пассажир легкового автомобиля госпитализированы с серьезными травмами, сообщает РИА Новости.



