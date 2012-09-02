В Ижевске сотрудник полиции совершил наезд на пешеходов и скрылся

Ночью 2 сентября в Ижевске инспектор ДПС, находясь в личном автомобиле Део Матиз, во внеслужебное время совершил наезд на двух местных жителей вне пешеходного перехода: мужчину 1974 года рождения и женщину 1970 года рождения.

Как сообщает сайт Следственного Комитета России, с места происшествия сотрудник полиции скрылся, а потерпевшие госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, после ДТП установить владельца автомобиля не удалось, но уже утром при дополнительном осмотре места происшествия был обнаружен государственный регистрационный знак автомобиля, по которому был найден скрывшийся сотрудник ДПС.