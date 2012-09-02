В квартире жилого дома на улице Рубинштейна в центре Петербурга упал потолок

Утром в воскресенье в одной из квартир дома 23 по улице Рубинштейна в центре Санкт-Петербурга, где с 1944 по 1975 годы жил писатель Сергей Довлатов, обвалился потолок, по оценкам специалистов, площадь обрушения составила около девяти метров.

Потолок, как уточняют Интернет-СМИ, обвалился в квартире на третьем этаже шестиэтажного дома, где проживает семья из трех человек, никто не пострадал.

Дом построен в 1912 году по проекту Александра Барышникова.