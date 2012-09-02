После трагедии в Белово в Кузбассе проверят все стройплощадки

Крыша автовокзала обрушилась на людей в городе Белово, погибла женщина, возбуждено дело, губернатор Кузбасса Аман Тулеев потребовал проверить все строительные площадки на предмет соблюдения норм ведения работ.

Как ранее сообщали "Аргументы недели", обрушение крыши автовокзала произошло во время проведения ремонтных работ.

Жертва упавшей крыши - жительница села Пермяки Беловского района 1964 года рождения, 12 человек пострадали, доследственная проверка показала нарушения регламента, так как во время ремонта в здании автовокзала находились посторонние люди.