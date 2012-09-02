По факту гибели 47-летней женщины при обрушении крыши автовокзала заведено дело

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши автовокзала в городе Белово, в результате которого пострадали люди, сообщили "АН" в пресс-службе Следственного комитета России в воскресенье.

"2 сентября 2012 года в здании автовокзала города Белово произошло обрушение кровли. В результате погибла 47-летняя женщина, с различными травмами госпитализированы 5 женщин и 1 ребенок, а также 8 человек обратились за медицинской помощью", - пояснил представитель пресс-службы СКР.

Таким образом, число пострадавших достигло 14 человек. "АН" писали, что крыша автовокзала обрушилась в процессе её ремонта; ранее поступили сведения о том, что пострадали 13, среди которых двое подростков.

Кузбасские следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается.