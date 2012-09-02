В Архангельской области возбуждено дело по факту крушения самолета ЯК-18Т

Накануне вблизи поселка Катунино Приморского района Архангельской области потерпел крушение самолет ЯК-18Т бортовой номер RA 44422, принадлежащий ООО «Авиасервис», погибли четыре человека, возбуждено дело.

Самолет вылетел с аэродрома Лахта и упал в лесополосу. На борту находились 4 человека: командир воздушного судна 1958 года рождения и пассажиры - женщина 1983 года рождения, а также двое мужчин 1983, 1984 годов рождения. Все они погибли на месте, сообщает Следственный Комитет России.

По данному факту следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).