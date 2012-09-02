На автовокзале под Кемерово крыша-убийца не выдержала ремонта. ВИДЕО

На Кузбассе в воскресенье днём в результате обрушения крыши автовокзала в городе Белово, по уточнённым сведениям, погибла женщина и получили травмы различной степени тяжести 13 человек.

Восемь из 13 пострадавших, в числе которых двое подростков в возрасте 17 и 11 лет, госпитализированы в больницу №8 города Белово. Степень тяжести травм будет установлена после осмотра врачами.

"АН" писали, что по ранее поступившим сведениям пострадали 12 человек и 1 погиб при обрушении крыши беловского автовокзала.

Инцидент на автовокзале города Белово Кемеровской области произошел около 13:00, сообщили в МЧС России. В результате обрушения погибла женщина. По предварительным данным, обрушение произошло, когда на крыше проводились ремонтные работы. Во время ремонта людей из помещения автовокзала не выводили.

Специалисты МЧС занимаются разбором завалов. Следственно-оперативная группа регионального СУ СК РФ проводит проверку по факту произошедшего.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону агентству уточнили, что общая площадь обрушения — около 230 квадратных метров.

"На месте работают все чрезвычайные службы города, в том числе оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны. Также на место выехала оперативная группа главного управления МЧС", - добавили в ведомстве, передали Вести.