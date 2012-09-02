В Ставропольском крае в воскресенье днём водитель микроавтобуса превысил скорость и не справился с управлением на повороте, в результате чего машина, в которой было семь пассажиров, перевернулась. Один человек погиб на месте.

Ещё четверо пострадали, сообщил представитель регионального управления ГИБДД, передает радио "Вести FM". Инцидент произошел, когда маршрутка двигалась из села Дивное в Пятигорск.

"АН" писали, что из-за превышения скорости водителем автобуса сегодня в Иране погибли 19 и ранены 25 человек.