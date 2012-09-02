Авиакатастрофа со смертельным исходом произошла на шоу в США

В американском штате Айова на авиашоу в Давенпорте разбился учебно-тренировочный самолет L-39, в результате чего пилот машины погиб на месте. Представление было прервано, в настоящее время выясняются причины произошедшего.

Три самолета летели клином, когда один из них не смог повторно набрать высоту и рухнул на землю.

По предварительной версии специалистов, трагедия произошла либо из-за технической неисправности самолета, либо вследствие ошибки пилота при выполнении упражнения, передают Вести.

Напомним, во время авиашоу Reno Air Races, проходившего 16 сентября минувшего года, в американском Рено, штат Невада, на зрителей упал самолёт. В результате пострадали по меньшей мере 75 человек.