В Петербурге умерла женщина, впавшая в кому на отдыхе в Болгарии

В Петербурге в субботу утром умерла Ольга Волобуева, впавшая в кому на отдыхе в Болгарии. О смерти петербуженки сообщили представители благотворительной организации "Родительский мост", в которой работала 41-летняя женщина.

"АН" сообщали, что на отдыхе в болгарском Бургасе жительница северной столицы перенесла инсульт и впала в кому. Спецрейс самолета МЧС вылетал в Болгарию и Волобуеву доставил в Петербург 27 августа. У нее остались двое несовершеннолетних детей.