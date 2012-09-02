ДТП близ иранского Шираза: 19 погибших, 25 раненых
2 сентября 2012, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
На юге Ирана утром воскресенья переполненный автобус с гражданами исламской республики на полном ходу врезался в скалу поблизости от города Шираз, вследствие чего 18 пассажиров и водитель транспортного средства погибли на месте.
Еще 25 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Согласно информации ИТАР-ТАСС, причиной трагедии стало серьезное превышение скорости водителем автобуса.