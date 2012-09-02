Пять человек чудом не сгорели заживо в Renault после ДТП

В Москве пять человек — водитель и пассажиры автомобиля Renault чудом остались живы после страшного ДТП.

В ночь на воскресенье напротив дома № семь на Пролетарском проспекте автомобиль Renault на полном ходу врезался в бетонный столб и загорелся.

По словам водителя, по пути в сторону Каширского шоссе он не заметил резиновые ограждения, отделяющие выделенную полосу от основного потока, и наехал на барьеры. После удара машину отбросило в столб. Удар был настолько сильным, что столб переломился у основания и рухнул на дорогу, а Renault развернуло и откинуло на несколько метров вперед.

В машине находились пять человек. Пострадал один из них. Он был доставлен в первую ГКБ, остальные четверо отделались испугом.

Пожарные тушили возгорание с помощью специальных изолирующих инструментов. Но машину спасти не удалось — она полностью сгорела.