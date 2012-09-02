Силовики уничтожили в КБР боевика, готовившего крупный теракт

Силовики уничтожили на территории Кабардино-Балкарской республики боевика, готовившего крупный теракт. В субботу около 20.20 мск в станице Черниговская Прохладненского района полицейские уничтожили боевика, который начал стрелять при попытке досмотреть его автомобиль.

По данным республиканского МВД, в ходе осмотра места происшествия была обнаружена бомба - пластмассовое ведро, наполненное смесью аммиачной селитры и алюминиевого порошка, электродетонатор, в виде исполнительного механизма были использованы часы «Касио».

По предварительным оценкам специалистов, мощность мощность взрывного устройства составила 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Специалисты уверены, что на территории Кабардино-Балкарии готовился крупный теракт.

Бомба была обезврежена на месте. В машине боевика обнаружены также пистолет неустановленного образца без номерных обозначений и боеприпасы.