Питерские дворняги нападают на людей у метро

Утро. Метро проспект Большевиков. Толпы людей спешат на работу, а за ними следом - свора собак. То облают, а то и укусят испуганных прохожих. Люди жалуются, но власти так ничего и не предпринимают.



Стая по шесть-семь дворняг – постояльцы шаверм у метро. Обычно собак подкармливают, и они спокойно отсыпаются у ларьков. Но утро для них – период обострения. Голодные после ночных прогулок они становятся агрессивными, бросаются на прохожих, пугают маленьких ребятишек и дерутся с другими дворнягами.



-Я каждое утро отвожу ребенка в садик на метро, - пожаловалась горожанка Нина Васильева. - И постоянно у входа - эта свора дворняг. Страшно мимо них ходить, и облаять могут, а, может, и покусать. Бывает, так залают, что дочка пугается и плачет. Я была бы очень рада, если бы их куда-то убрали, жить невозможно.



По словам местных жителей, численность стаи варьируется от четырех до восьми собак. Продавцы из расположенных у метро ларьков утверждают, что пока серьезных нападений на людей не было. Четвероногие хулиганы обходились лаем.

-Они здесь очень давно живут, - рассказал продавец шаурмы Алик. – Уже несколько лет я тут торгую и всегда здесь пять-шесть собак бегают. Но мы их не подкармливаем, честно говорю. Это все бомжи и прохожие.



В районном отделе полиции дежурный тоже вздыхает:

- Я там живу неподалеку, - рассказала в 75-м отделе полиции дежурная. – И вижу, как они там кружатся. Да и в районе тут их до двадцати штук бегает, страшно. Мы с этим ничего сделать не можем, это обязанности администрации что-то предпринимать. Но насколько я знаю, их забирают, стерилизуют и выпускают снова.

Так и есть. В отделе благоустройства администрации Невского района сообщили, что отловом беспризорных собак занимается ГУП «Спецтранс» и отдел по работе с безнадзорными животными городской ветеринарии. Они принимают заявку и при помощи специальных сканеров проверяют дворовых собак вживлены ли у них внутрь чипы. Если собаки оказываются нечипированными, их отвозят на стерилизацию и прививают от бешенства. После этого под кожу вшивают электронный чип с информацией о дате операции и прививки. После этого дворняг отпускают на волю, где они доживают свой век без потомства.



С такой же проблемой столкнулись и люди, что живут на Удельной. Возле метро там бегает стая из четырех дворняг.

- Не знаю, как их там стерилизуют, но еще полгода назад тут была одна собака, а теперь их четыре, - отметила горожанка Ольга Брынзова. – Собаки постоянно дерутся между собой и бросаются на прохожих, которые выгуливают своих собачек.

Выходит, что толпы опасных псов так и будут разгуливать по улицам города. И если на владельца агрессивной собаки без намордника еще можно подать в суд, то дворняги вообще никем не регулируются, а, следовательно, никто и ничем вам помочь не сможет. Решением проблем могли бы стать приюты для животных, но их, как утверждают зоозащитники, катастрофически не хватает.