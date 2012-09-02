Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Казани

Пассажирский самолет CRG-200 авиакомпании «Ак Барс аэро» сегодня утром совершил вынужденную посадку в Казани. На борту авиалайнера, выполняющего рейс Казань - Санкт-Петербург, находилось 40 пассажиров и три члена экипажа.

Пострадавших в результате инцидента нет. В ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что самолет CRG-200 вылетел из Казани в Петербург в 07.30 мск, в 08.02 мск вернулся в аэропорт вылета и совершил вынужденную посадку из-за трещины в лобовом стекле. Сейчас проводится расследование.