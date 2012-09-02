Женщина погибла на автобусной остановке в Нижнем: в неё врезался автомобиль

В Нижнем Новгороде поздно вечером в субботу в остановку общественного транспорта "Микрорайон Медвежья долина" около дома 142 по улице Родионова врезался автомобиль BMW, есть жертвы и пострадавшие в результате аварии.

В 22:54 по московскому времени водитель машины не справился с управлением. В результате ДТП погибла женщина-пешеход, пострадали также три других пешехода, передают Вести.

По информации нижегородского главка МВД, пострадавшие госпитализированы в МЛПУ "Городская клиническая больница № 33" и Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко".

По предварительным данным, в ДТП пострадали и люди, находившиеся в автомобиле.