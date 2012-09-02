В Екатеринбурге 1 сентября в колледже скончался 17-летний юноша

В Екатеринбурге в одном из городских колледжей 1 сентября, в первый день занятий нового учебного года, произошла трагедия. На первой же учебной паре скончался 17-летний юноша. По предварительной версии следствия, причиной смерти подростка стало сердечное заболевание.

Следственные органы Екатеринбурга начали проверку по данному факту. Тело юноши направлено для проведения судебного медицинского исследования с целью установления точной причины смерти. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.