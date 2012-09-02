В Москве умер мужчина в здании батальона ГИБДД на Обручева

На юго-западе Москвы накануне днём в здании одного из подразделений ГИБДД столицы скончался 58-летний мужчина, сообщили в воскресенье в пресс-службе городского главка МВД России. По предварительным данным, он умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

"Накануне около полудня в здание отдельного батальона ДПС по Юго-Западному округу Москвы на улице Обручева, дом 25, прибыл 58-летний мужчина для посещения группы разбора по факту ДТП. Внезапно посетителю стало плохо, он зашел в туалет, где потерял сознание и скончался до приезда вызванной ему автоинспекторами машины "скорой помощи", — сказал представитель ГУ МВД о городу Москве. передали Вести.

Обстоятельства произошедшего проверяют следственные органы, одновременно с этим назначено проведение служебной проверки, инициированной руководством московской полиции.