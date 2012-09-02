Крупное ДТП произошло ночью на 31 км Калужского шоссе

Крупное ДТП произошло в ночь на воскресенье на 31 км Калужского шоссе на территории "новой Москвы".

Около полуночи столкнулись сразу шесть автомобилей. В результате ДТП погибли два человека.

Они скончались на месте аварии. Пострадали шесть человек. Пострадавшие были госпитализированы в больницы. У них травмы различной степени тяжести.

Движение автотранспорта ночью в районе аварии было ограничено.

Напомним, с 1 июля 2012 года территория Москвы увеличилась за счет присоединения почти 150 га, ранее относившихся к Московской области. Столица теперь граничит и с Калужской областью. Эти территории стали называть "новой Москвой".