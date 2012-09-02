Пожар в жилом доме в Брянской области унес жизни женщины и двоих детей

В Брянской области в поселке Локоть Брасовского района в ночь на субботу загорелся жилой дом. В результате пожара погибла женщина и двое ее маленьких детей - двух и четырехлетнего мальчиков.

Пострадали два человека - мужчина и девочка-школьница. По данным следствия, в ходе тушения пожара обнаружены тела трех человек — 34-летней хозяйки жилища и ее двух сыновей.

По предварительной версии, возгорание произошло от электрической плитки.

Выжить удалось гражданскому мужу погибшей женщины и их 12-летней дочери, которые смогли выбраться из дома через окно. С ожогами различной степени тяжести пострадавшие были отправлены в больницу.