Полицейский насмерть сбил пенсионерку под Ульяновском

В городе Барыше Ульяновской области полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неустановленном месте. Пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм.

По заключению экспертизы, сотрудник правоохранительных органов был трезв. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицейский на время проведения проверки отстранен от выполнения служебных обязанностей, сообщает ИТАР-ТАСС.

УМВД РФ по Ульяновской области выразило соболезнование родным и близким погибшей. Полиция оказывает помощь родственникам погибшей женщины в организации похорон.