В Перми, угрожая убийством, мужчина взял в заложники жену и детей (ВИДЕО)

В Перми в микрорайоне Новые Ляды в квартире по ул. Мира в пятницу снайпером был застрелен мужчина, взявший в заложники гражданскую жену и двоих детей: девочку и мальчика шести и семи лет.

Трагедия произошла в обычной хрущевке. Мужчина приехал в Пермь из Таджикистана.

Говорят, у гастарбайтера заканчивалась временная регистрация, а сожительница не хотела больше ее продлевать. В настоящее время оперативники МВД и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю по факту захвата заложника возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК РФ.

Сигнал о том, что мужчина взял в заложники свою сожительницу, грозился убить ее и взорвать дом в поселке Новые Ляды, поступил в полицию в пятницу вечером. О требованиях преступника ничего не было известно. К дому выдвинулся спецназ. Не исключено, что он находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

По данным местной полиции, во время переговоров мужчина прокричал, что его терпение лопнуло и через три минуты он зарежет сожительницу. Все это время снайперы спецподразделения держали его под прицелом. Как только он замахнулся ножом на женщину – все происходило у окна, – прозвучал выстрел. Злоумышленник был ранен в правое плечо. На место происшествия вызвали "скорую". Медики мужчину спасти не смогли.

Заложники - женщина и маленькие дети - не пострадали. Помощь им оказывают психологи.