У российских туристов появились проблемы в Хорватии

Проблемы на отдыхе появились у россиян в Хорватии. Туроператор "ЧерриТур" не оплатил проживание туристам в отелях. Пресс-секретать Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что компания не оплатила проживание прилетающих в субботу отдыхающих и не погасила существующие долги.

По ее словам, если туристы смогут вторично оплатить свое проживание в Хорватии и трансферт до отелей, то их издержки будут погашены из страховки "ЧерриТура" после того, как отдыхающие вернутся в Россию.

Под угрозой отдых 80 россиян.

Хорватская компания SOLEN отказалась принимать туристов из России, так как туроператор "ЧерриТур" перестал переводить деньги на счета.

Один из туристов рассказал, что после прибытия в Хорватию его поселили в более дешевом отеле, а позже предложили самостоятельно оплачивать пребывание в стране, передает РИА Новости.

Напомним, несколько дней назад российские туристы испытали проблемы в Египте из-з туроператора "эль-Вояж". 30 августа более чем 200 российских туристов, отправившихся на отдых в Хургаду, были выселены из отелей и остались без обратных авиабилетов. Помог Российский союз туриндустрии (РСТ): туристы вернулись из Хургады в Москву спецрейсом. В Роспотребнадзоре пострадавшим от "Эль-Вояжа" посоветовали через суды добываться страхового возмещения и требовать возврата денег.