Водитель Ferrari устроил ДТП в Киеве

В ночь с пятницы на субботу в Киеве произошла авария с машиной стоимостью полмиллиона долларов - Ferrari («Феррари»). Водитель Ferrari не справился с управлением и врезался в столб, когда на огромной скорости мчался от станции метро «Нивки» в сторону центра Киева. По словам очевидцев, после удара автомобиль превратился в груду металла.

После аварии на место ДТП приехали два «Мерседеса» - так называемые «кубики». Из них вышли крепкие ребята, которые помогли водителю «Феррари» и его спутнице выбраться из-под обломков автомобиля. Затем сняли с разбитой иномарки номера и уехали.

В ГАИ подтвердили факт аварии, но заверили, что не установили, кому принадлежит эксклюзивный автомобиль, сообщает «АН - Крым».

«Нас на это ДТП никто не вызывал», - сообщили в Госавтоинспекции.

«Пострадавших нет, поэтому узнать, кому принадлежит машина, на которой даже нет номеров, мы не можем», - сказали там.

Однако издание отмечает, что подобных автомобилей в Киеве зарегистрировано всего несколько, и фамилии их владельцев гаишникам известны.

Очевидцы ДТП сообщили нашему изданию: «Машина шла с пл Победы в сторону м Нивки, ровно напротив Минтранса потеляла управление из за переднего правого рычага подвески. Все живы и здоровы». (орфография сохранена).