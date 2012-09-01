Крупное ДТП произошло в Джалал-Абадской области на юго-западе Киргизии в субботу. В результате столкновения двух автомобилей в районе города Таш-Кумыр на 465-м километре автотрассы Бишкек — Ош погибли пять человек.

Пострадали десять человек. Пострадавшие доставлены в территориальную больницу. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Honda Odyssey и Honda Stepwgn.

По предварительным данным, авария произошла в результате несоблюдения дистанции и нарушения правил обгона. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОВД города Таш-Кумыр.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Водитель машины Honda Stepwgn, как подозреваемый виновник аварии, задержан.