В Ставрополе умер обгоревший в больнице в барокамере 17-летний юноша

В Ставрополе в детской краевой клинической больнице скончался 17-летний Александр Дядченко, получивший ожоги в результате возгорании в барокамере. Жизнь юноши, за жизнь которого доктора отчаянно боролись с четверга, оборвалась на рассвете.

30 августа в отделении интенсивной терапии Ставропольской краевой детской клинической больницы загорелась барокамера, находившийся в ней подросток получил ожоги, он доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, ожоги лица и рук получил врач, который вытаскивал пациента.

По словам представителя больницы, местные врачи, и прибывшие по указанию Минздрава РФ специалисты из других регионов делали все, что было в их силах. Но площадь ожога была слишком велика: подросток получил ожог 100% поверхности тела, а также ожог дыхательных путей. И юноша умер.

Следствие рассматривает материалы для решения вопроса о возбуждении дела по статье "халатность".