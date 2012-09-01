Российская яхта «Скорпиус» попала в ледовый плен в Арктике близ острова Жанетты. На борту судна семь участников полярной парусной экспедиции из России и Украины.

«Скорпиус» вышел в поход в сентябре прошлого года из Сочи. Организаторы кругосветки собирались установить четыре мировых рекорда. Планировалось, что это произойдёт 7 февраля 2014 года — в начало зимних Олимпийских игр.

В настоящее время участникам кругосветки придется покинуть яхту.