В Бурятии сгорела гостиница. Пропала женщина

В Бурятии загорелась гостиница. В Бурятии сегодня ночью произошел пожар в отеле "Принцесса Кристина"(курорт Аршан, Восточные Саяны). От гостиницы ничего не осталось. Травмированных и пострадавших нет.

Пропала 63-летняя женщина, ее ищут.

Спасатели вытащили из горящего здания 52 человека, включая 12 детей. Все спасенные размещены в соседних гостиницах.

Предварительная версия причины происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, сообщают «Вести». Двухэтажная, недавно построенная деревянная гостиница принадлежит фирме из Иркутска. Отопление осуществлялось воздушными электрическими конвекторами.



