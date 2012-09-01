В якутском селе учебный год начался с ЧП: сгорела средняя школа

В селе Туора-Кюель Таттинского района Якутии сегодня утром сгорела средняя школа на 120 учеников. В Главном управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) сообщили, что во время ЧП никто не пострадал.

Двухэтажная школа была построена в 1982 году из деревянного бруса. Спустя 15 минут после сообщения о возгорании к школе прибыли пожарные. К этому времени деревянное здание уже все было охвачено огнем. В момент пожара в здании школы никого не было.

В настоящее время в селе Туора-Кюель работают следственно-оперативная группа и правительственная комиссия Якутии. Устанавливаются причина пожара, его виновник и понесенный ущерб, сообщают «Вести». Учебный процесс в селе прерван не будет, все 114 учащихся из сгоревшей школы будут учиться в здании начальной школы.