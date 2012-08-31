В Петербурге ищут дочь советника Конституционного суда

Как стало известно корреспонденту «БалтИнфо», 15-летняя Дарья Чурикова около 19.30 МСК ушла в магазин из дома №13 по Приморскому проспекту и, по состоянию на 09.00 31 августа, домой не вернулась.



О пропаже дочери заявила ее мать – Анастасия Чурикова, которая работает советником в Конституционном суде РФ. На вид ее дочери примерно 15 лет, рост 160 – 170 см, была одета в бежевую куртку, белую футболку и светлые джинсы.

Известно, что девочка учится в 9-м классе школы №688.