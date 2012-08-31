Задержан подозревамый в убийстве двух женщин в Казани

Оперативники задержали предполагаемого преступника, совершившего в Казани 29 августа двойное убийство.

Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Татарстан задержали 38-летнего преподавателя одного из казанских вузов, подозреваемого в убийстве двух женщин, который, предположительно, написал кровью на стене "Free Pussy Riot".

"АН" сообщали, что в минувшую среду в одной из квартир Казани были обнаружены тела 76-летней женщины и ее 38-летней дочери. В квартире на стене веществом бурого цвета было написано "Free Pussy Riot".

Задержанный признался, что он в свое время учился с младшей из жертв, а в последнее время поддерживал с ней дружеские отношения.

По предварительной версии следствия, убийство было совершено в промежутке с 24 по 26 августа. Смерть наступила от множественных ножевых ранений.

Мать и дочь проживали вместе. Семья характеризовалась как благополучная. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст. 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц". Адвокаты осужденных участниц Pussy Riot категорически отвергают возможность совершения двойного убийства сторонниками группы. Ранее и следователи и адвокаты говорили, что такое преступление мог совершить психически нездоровый или человек, находящийся под воздействием наркотика.