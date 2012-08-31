Неизвестные азиатской внешности напали с ножами на уроженцев Дагестана

На северо-востоке Москвы в ночь на четверг возле супермаркета на улице Академика Королева произошла драка между азиатами и дагестанцами. Очевидцы сообщили в полицию об обнаружении нескольких человек с ножевыми ранениями.

В столичном главке МВД сообщили, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили с множественными колото-резанными ранами трех жителей Ногайского района республики Дагестан.

Пострадавшие мужчины были госпитализированы. С их слов, возле супермаркета на них напали шестеро неизвестных азиатской внешности.

По инциденту возбуждено уголовное дело о тяжком причинении вреда здоровью (статья 111 УК РФ).