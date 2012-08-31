В Донбассе на одной из шахт произошел взрыв

В Донецкой области произошел взрыв в производственном предприятии «Шахта им. А.Г. Стаханова «ГП «Красноармейскуголь».

По данным МЧС Украины, в результате взрыва пострадали шесть горняков. В МЧС уточнили, что о время проведения герметизации перемычек на горизонте 986 м, в изолированной выработке произошел взрыв метана. В результате взрыва была разрушена перемычка. Пострадавшие горняки госпитализированы в городскую больницу.