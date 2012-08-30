Пираты освободили танкер, на борту которого находились 23 гражданина России

Пираты освободили греческий танкер "Энерджи Центурион" (Energy Centurion) с российскими гражданами - 23 моряками на борту.

Судно было захвачено во вторник в водах Гвинейского залива недалеко от Того. Злоумышленники откачали из трюмов три тысячи тонн дизельного топлива и скрылись. Всего танкер перевозил 50 тысяч тонн горючего.

Никто из членов экипажа не пострадал. Моряки на судне в основном из Краснодарского края и Ростовской области. Сейчас россияне во главе с командиром корабля, гражданином Греции, осматривают танкер. Они должны проверить, нет ли на нем повреждений и лишь затем продолжить свой путь.

Оператором "Энерджи Центуриона" является компания Golden Energy Management, а судовладельцем - Enterprises Shipping and Trading, офис которой расположен в Афинах.