В Грузии погиб главный тренер национальной сборной по самбо

В Грузии в ходе спецоперации на грузино-российской границе погиб главный тренер национальной сборной по самбо майор Арчил Чохели. 41-летний майор являлся двукратным чемпионом мира по самбо и многократным призером первенств Европы.

Арчил Чохели служил в спецназе Грузии и параллельно тренировал спортсменов. Недавно он стал главным тренером сборной Грузии по самбо.

Как пишут грузинские СМИ, родные погибшего самбиста узнали о его гибели из новостей. Никто официально не сообщал им об этом. "Мы искали его с утра, но телефон у него был отключен", - рассказал один из родственников.

Напоним, в ночь на среду МВД Грузии начало на дагестанском участке грузино-российской границы спецоперацию по ликвидации бандформирования, захватившего в заложники местных жителей. Все заложники в настоящее время освобождены. В ходе спецоперации уничтожены 11 боевиков. В перестрелке погибли три сотрудника спецназа, ранены пятеро.

Освобожденные в ходе спецоперации на российско-грузинской границе заложники рассказали о вооруженных бандитах, которые их удерживали. Грузинское МВД распространило информацию с рассказом заложников.

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, двое молодых людей возвращались с пикника, когда встретили вооруженную группу лиц, которые захватили в заложники."Нас предупредили, что если попытаемся бежать, нас убьют. Их было около 15 человек, они имели при себе автоматы, различное оружие и так называемые "мухи" (гранатометы)", - рассказали заложники.