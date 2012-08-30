В Оренбургской области произошел взрыв на военном полигоне

В Оренбургской области в четверг, 30 августа, около 09.00 местного времени произошел взрыв на Донгузском полигоне при проведении работ по уничтожению боеприпасов. Взрыв произошел, когда рядовые Артур Кувандыков и Андрей Демьянюк укладывали 122-миллиметровый снаряд в подрывную яму для утилизации.

Оба солдата ранены. Один из военнослужащих получил осколочное ранение шеи, второй — контузию и множественные осколочные ранения мягких тканей головы, рук и ног. Военнослужащие были оперативно доставлены в филиал 354-го окружного военного клинического госпиталя Минобороны.

Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное, передает ИТАР-ТАСС. Военный следственный отделом Следственного комитета России по Оренбургскому гарнизону возбудил уголовное дело по части 1 статьи 349 Уголовного кодекса России ("Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих").